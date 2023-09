Fine settimana di controlli dei carabinieri della Compagnia di Siniscola. I militari hanno eseguito numerose verifiche nei Comuni di San Teodoro, Torpè, Siniscola, Dorgali, Irgoli, Orosei e Galtellì, specie nelle ore serali e nei luoghi più frequentati, con focus sul contrasto alle droghe e il rispetto delle norme del codice della strada.

Nel dettaglio 219 i veicoli controllati, con 49 automobilisti sanzionati, 14 patenti di guida ritirate e 14 veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

I carabinieri hanno anche denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria, a vario titolo per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, 14 persone, di età compresa fra i 22 e i 69 anni.

Nel corso dei controlli, fermato anche un 56enne di Orosei che si trovava al di fuori della propria abitazione nonostante fosse stato posto agli arresti domiciliari. Un 50enne irgolese è stato invece denunciato per porto abusivo di armi da fuoco poiché è stato sorpreso in località San Michele con 1 fucile automatico e 4 cartucce in auto.

Segnalati alle prefetture 7 assuntori di sostanze stupefacenti e sequestrati complessivamente 2,4 g cocaina e 41.34 g di marijuana.

I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.

(Unioneonline/v.l.)

