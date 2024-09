Ad un mese e dieci giorni dalla nomina senza che mai ci sia stato l'insediamento, salta il nuovo commissario liquidatore del consorzio della pubblica lettura Sebastiano Satta. Il dirigente scolastico e giudice onorario nel tribunale di Nuoro, Giuseppe Carta, nominato il 7 agosto dalla Giunta Regionale al posto di Claudia Camarda, che aveva lavorato in regime di prorogatio dal 5 luglio scorso, ha rinunciato alla nomina ufficialmente per motivi lavorativi. Questo sera potrebbe già arrivare il nome del successore, che avrà il compito di concludere l’iter di trasformazione del Consorzio in Fondazione che si è arenato.

Quindi cambia ancora il nome del commissario liquidatore regionale dell’ente culturale nuorese, che nell’ultimo anno ha visto alternarsi, prima Ignazio Porcu, Poi Claudia Camarda, poi Giuseppe “Pinuccio” Carta, che non ha mai preso realmente possesso del ruolo.

