Un incidente stradale si è verificato nella primo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 58, che collega Nuoro a Orgosolo. Una vecchia Peugeot è uscita di strada, ribaltandosi e finendo in un vigneto ai margini della carreggiata.

Alla guida dell’auto una giovane di 19 anni, originaria di Lanusei, che ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato i primi soccorsi alla ragazza.

La giovane è stata trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione: ha riportato solo alcune contusioni e lievi ammaccature.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non risultano coinvolti altri veicoli.

