Inizia a prendere forma il futuro politico di Nuoro con l’annuncio ufficiale della lista civica “SiAmo Nuoro”, che si prepara a scendere in campo per le prossime elezioni comunali. La lista, già visibile con una gigantografia pubblicitaria in via Aosta, ha svelato il suo simbolo e la sua missione: portare una ventata di novità e partecipazione alla vita politica e amministrativa della città. Si tratta della prima lista che ufficializza la presenza alle comunali, con una chiara collocazione nel centrodestra. “SiAmo Nuoro” nasce dall’iniziativa di un gruppo di cittadini che, vivendo ogni giorno la città, desiderano impegnarsi per il suo rilancio e il suo futuro.

La lista propone di andare oltre la mera politica, concentrandosi su azioni concrete che possano davvero migliorare la qualità della vita a Nuoro. Il nome stesso della lista è emblematico: uniamo l’amore per la città con la volontà di trasformare le idee in progetti tangibili.

Un Progetto Civico per il Futuro di Nuoro L’obiettivo di “SiAmo Nuoro” è chiaro: mettere al centro le necessità della città, partendo dalle proposte concrete. Tra le prime iniziative, la lista punta sul miglioramento delle infrastrutture, in particolare quelle sportive, sul coinvolgimento dei cittadini nella cura del territorio e sul supporto alle imprese e alle famiglie. Una priorità è il rilancio dei servizi e degli spazi pubblici, con l’intento di restituire a Nuoro la bellezza che, purtroppo, è andata perduta nel tempo. “Da troppo tempo si parla solo dei problemi di Nuoro senza mai parlare delle soluzioni. Noi vogliamo partire dalle idee, dalle cose da fare, e costruire insieme a chi vuole contribuire un progetto concreto per la nostra città”, affermano il portavoce Salvatore Piredda, ma tra i protagonisti della lista ci sono nomi noti della città, come Pierluigi Saiu, Simona Amatori e Katiuscia Musu.

Un progetto che non si limita a risolvere le difficoltà, ma che si prefigge di mettere Nuoro al centro del dibattito regionale, restituendole quella visibilità che merita. Un Modello Aperto alla Partecipazione “Il progetto di “SiAmo Nuoro” è inclusivo: punta a unire chi ha già esperienza politica con chi, invece, si avvicina per la prima volta alla politica attiva. Unendo - prosegue Piredda-persone di diverse provenienze e idee sotto un’unica bandiera, quella di Nuoro, la lista promuove un modello di partecipazione aperta e condivisa. Il Futuro Inizia Ora Nei prossimi giorni, “SiAmo Nuoro” presenterà ufficialmente le sue proposte e i suoi candidati, dando voce alla città con incontri e confronti con le altre forze politiche. Il primo appuntamento sarà venerdì, con un incontro con i delegati della lista per avviare una coalizione che possa affrontare le sfide elettorali con una visione chiara e unita.

