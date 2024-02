L'appuntamento è fissato per il pomeriggio di domani, per la decima edizione di "Carrasegare in Macumere", la sfilata di maschere tradizionali dell'Isola e di altre due regioni della penisola, organizzate dalla cooperativa Esedra, la Pro Loco, col patrocinio del Comune, ma con la partecipazione di varie associazioni culturali.

Alle 16.30, dalla piazza Santa Croce, in pieno centro storico, parte la sfilata, che vede protagonisti i gruppi mascherati quali i Krampus di Naturno (Trentino Alto Adige) e i Cucibocca di Montescaglioso (Basilicata), assieme ai gruppi sardi, quali Boes e Merdules Bezzos di Ottana, S'Urtzu e sos Bardianos di Ula Tirso, Is Arestes e s'Urtzu prestitu di Sorgono, Mustayonis e s'Orku Foresu di Sestu, Sos Tintinnatos di Siniscola, Su Boinarxiu e su pastori di Teulada, S'Ainu Orriadore di Scano Montiferro, S'Accabadora Pianalzesa della Planargia e Donna Zenobia di Macomer. I figuranti, oltre trecento, sfileranno lungo il corso Umberto, fino a raggiungere la grande piazza centrale, Caduti sul Lavoro, dove sarà organizzata una gigantesca zippolata e seguiranno i balli in piazza.

Si tratta di una delle più grandi e importanti manifestazioni dell'Isola, dove sfileranno le tradizioni carnevalesche, ricchissima di ospiti (sono attesi da tutte le parti della Sardegna). Una manifestazione giunta alla decima edizione, che ha l'obiettivo di valorizzare la storia carnevalesca isolana e anche di altre località della penisola. Tra le novità figurano le visite guidate tra le antiche case museo di Macomer, il pranzo e cena con la degustazione di piatti tipici della tradizione carnevalesca, a cui hanno aderito diversi ristoranti. Si tratta di un appuntamento importante che, oltre valorizzare il territorio, avrà un risvolto economico, giacché la manifestazione richiama migliaia di persone da tutta la Sardegna e non solo.

