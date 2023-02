Non ha veramente deluso le attese la grande sfilata di Caratzas in Otzana 2023. Già dalle prime ore del mattino, il centro della Barbagia è stato preso d'assalto da tanti turisti, alcuni dei quali arrivati addirittura dall'estero, per assistere al tradizionale evento del Carnevale.

Dalle 20 è stato aperto il “Mat - Museo Arti e Tradizioni” a (Casa Barca). Non sono mancate esposizioni di artigianato artistico e degustazioni di prodotti locali, oltre che la visita guidata alla Chiesa di San Nicola.

Intorno alle 15 c'è stata la vestizione delle maschere: Boes, Merdules e Filonzana, sedi delle associazioni “Sos Merdules Betzos de Otzana” e “Boes e Merdules”, seguita dalla sfilata.

Spazio ai canti e balli in piazza con Mariantonietta Bosu, Lorenzo Chessa, Fabrizio Bandinu, Carlo Crisponi, Fabio Puddu, Orlando Mascia e Marco Zedde. A cura dell’Associazione Culturale “A Toccos de Affuente”. Gli eventi proseguiranno sino a domenica 26 febbraio.

