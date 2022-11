È accaduto stamattina in un distributore di carburante di Sorgono, nelle vicinanze dell'ospedale San Camillo.

L'autista di grosso camion con una gru nel rimorchio, sollevata a causa di un carico, mentre stava entrando per rifornire gasolio nella rivendita, non ha calcolato esattamente l'altezza (in quel momento) del suo mezzo ed ha sfondato la copertura del distributore stesso.

Ingenti i danni riportati dalla struttura a causa dell'impatto. Il distributore ha comunque continuato nella giornata il suo servizio.



