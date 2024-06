Ha perso il controllo della Oper Crossland, ha invaso la corsia opposta e si è andato a schiantare contro il guard rail, rimanendo ferito.

Brutto incidente questa mattina poco prima delle 11 sulla provinciale 26 che da Cala Gonone porta alla Galleria, al km 3+600.

Protagonista un giovane turista cinese, ancora da accertare le cause per cui abbia perso il controllo del mezzo. Fortunatamente gli altri occupanti del mezzo sono rimasti illesi, e dalla corsia opposta non proveniva nessun veicolo. Gravi i danni alla vettura.

Sul posto il personale del 118 di Cala Gonone per i soccorsi, la Polizia locale di Dorgali per i rilievi e una squadra dei Vigili del fuoco, che si è occupata della rimozione dell’auto e della messa in sicurezza della strada.

Il traffico sulla provinciale ha subito dei forti rallentamenti prima che finissero le operazioni dei pompieri.

