Ancora un grave incidente sul lavoro nel Nuorese. È successo martedì mattina a Orani, dove un operaio di 55 anni, Gonario Bertocchi, è caduto dall’impalcatura di un cantiere battendo violentemente la testa a terra. Immediati i soccorsi e la corsa al Pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro, dove l’uomo è arrivato in condizioni critiche. Dopo una delicatissima operazione alla testa, ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione di Nuoro, dove lotta tra la vita e la morte.

L’incidente

Dopo il grave incidente che lunedì mattina ha coinvolto due operai egiziani, caduti da otto metri di altezza in seguito al cedimento di un’impalcatura durante i lavori per realizzare il solaio della nuova palestra scolastica della scuole di Posada, un’altra tragedia si è consumata in un cantiere allestito in una casa privata. L’operaio stava lavorando con un ditta locale per il rifacimento della facciata di una casa nel quartiere di Sa ‘e Mastio. Non è ancora chiaro se fosse sopra il ponteggio o addirittura per necessità di lavorazioni era arrivato sul tetto della casa. Ha perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di circa cinque metri e battendo violentemente il capo. Immediato il soccorso dei compagni di lavoro che hanno chiamato il 118. L’ambulanza medicalizzata ha capito subito la gravità della situazione trasferendolo d’urgenza in ospedale.

L’operazione

L’incidente attorno alle 10.30 del mattino. Bertocchi è arrivato in ospedale intorno alle 12, e dopo essere stato stabilizzato, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa durato diverse ore. Nel frattempo sul posto dell’incidente sono arrivati i carabinieri e lo Spresal. La ditta per cui lavorava l’uomo, solo pochi mesi fa, era stata colpita da un’altra tragedia. Quella volta un operaio appena 45enne si era improvvisamente accasciato al suolo stroncato in cantiere da un malore. Tanta l’apprensione della comunità oranese che si è stretta attorno alla moglie e alla figlia dell’uomo ferito. «Una tragedia immensa che ha colpito una famiglia eccezionale, un lavoratore modello e tutta la comunità - sottolinea il primo cittadino di Orani Marco Ziranu - siamo tutti col fiato sospeso con la speranza di ricevere una buona notizia».

