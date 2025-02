Il premio di poesia in limba, "A pes de Santu Padre", riparte con l'ottava edizione, dedicata alla memoria di Paolo Pillonca, scrittore, giornalista e poeta. La manifestazione è organizzata dall'associazione culturale "Frinas", con la collaborazione del Comune, la Pro Loco e la Corale Polifonica Bortigali.

L'associazione Frinas, invita quindi i poeti di tutta l'Isola interessati a partecipare, a inviare per posta raccomandata o attraverso la mail, entro il prossimo 28 aprile. Per la manifestazione di quest'anno sono previste due sezioni.

La sezione A è riservata alle poesie in rima e versi sciolti, mentre la sezione B è riservata alle poesie in rima da adattare al canto corale polifonico. Le poesie non devono superare i 44 versi. L'organizzazione annuncia che si può partecipare a entrambe le sezioni, rispettando le regole riportate sul bando. Le poesie che vengono inviate per posta tradizionale, devono essere fatte in sei copie, all'indirizzo "Premio Biennale di Poesia in Lingua Sarda, presso Giangavino Vasco, via Vittorio Emanuele III, 96/a 08012 a Bortigali".

Tutte le composizioni devono essere anonime, senza nessuno pseudonimo. Chi invece volesse inviare le opere per e-mail, anziché per lettera, dovrà inviare le poesie a vasco.g@hotmail.it. La giuria, inoltre, selezionerà una poesia a cui sarà assegnato il trofeo “Paolo Pillonca”. Per la sezione A sono previsti premi in denaro ai primi tre classificati e rimborsi spese ai poeti menzionati. Per la sezione B, per il primo classificato, è privisto un premio in denaro e una targa, mentre per il secondo e per il terzo classificato è previsto un rimborso spese, il tutto offerto dalla Corale Polifonica di Bortigali, diretta dalla maestra Cinzia Falchi. Il bando completo è disponibile sul sito www.luigiladu.it.

