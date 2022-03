Al via a Borore la presentazione dei progetti per l’ottenimento dei fondi del PNRR. L’amministrazione comunale ha inviato i primi due programmi destinati all’istruzione: uno per la realizzazione di un’area sportiva all’aperto e l’altro per la riqualificazione della palestra delle scuole elementari e medie.

Attualmente – spiega il vice sindaco Alessandro Porcu -, stiamo intercettando quante più risorse possibili per realizzare interventi che mirino allo sviluppo economico e sociale della comunità. Infatti il Comune di Borore si è candidato all’ottenimento di un finanziamento specifico per l’efficientamento energetico degli immobili comunali, per ridurre l’utilizzo di fonti energetiche prodotte tramite combustibili fossili, concentrandosi sullo sfruttamento delle energie rinnovabili per abbattere i costi dell’energia elettrica e ridurre l’impatto ambientale di certi processi ormai superati”.

In programma inoltre la partecipazione a un bando per finanziare “spese per progettazioni definitive/esecutive”, per concorrere all’interno dei bandi regionali e statali previsti dal PNRR. “Siamo convinti – prosegue Porcu - che, per sviluppare processi di crescita locale e territoriale, dobbiamo sfruttare il periodo storico di riforme che l’Europa sta coordinando insieme a tutti gli stati membri. Recentemente abbiamo approvato il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, che raccoglie le opere già finanziate e quelle per cui stiamo concorrendo. Un pacchetto di circa sette milioni di euro che dimostra la nostra intenzione di investire su tutti i settori del tessuto economico e sociale del paese”.

