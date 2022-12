“Cantos e Ballos in su Marghine” è il festival regionale del Folklore che, a partire dal pomeriggio di sabato 3 dicembre, animerà il centro storico di Borore tra esibizioni e sfilate dei gruppi folk provenienti da varie zone dell’Isola. Una serata all’insegna della tradizione, della musica e della cultura, arricchita dagli stand per le degustazioni dei prodotti dell’agroalimentare e dai punti di ristoro.

Appuntamento per le 15.30 in Piazza Unità d’Italia con le maschere Boes e Merdules di Ottana, i Tamburinos di Gavoi, i Mamutzones de Samugheo, il gruppo folk di Borore, il Santa rughe di Uri e il San Michele Arcangelo di Bono e i balli in piazza con l’organetto del duo Caddeo e Chessa. Alle 18 la serata prosegue in musica con le esibizioni dei Tenores di Oliena, Bortigali e Fonni, il Cuncordu di Bortigali e la gara a chitarra Logudorese.

Il festival è organizzato dalla ProLoco di Borore, con il patrocinio del Comune e il finanziamento dell’Assessorato regionale al Turismo.

«Una bellissima occasione – dice il sindaco di Borore Tore Ghisu – per conoscere, riscoprire ed apprezzare il meglio del folklore isolano in un’unica magnifica serata di festa popolare. Con le degustazioni di tanti ottimi prodotti del nostro paese».

© Riproduzione riservata