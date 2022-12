Il comune di Borore ha assegnato 20mila euro alle società sportive per le attività svolte nella stagione agonistica 2022.

«Una somma importante per un piccolo Comune – precisa il delegato allo sport Fabio Porcu -, che riteniamo giusto investire anche per favorire consolidamento e sviluppo delle diverse società sportive e delle loro attività svolte con notevoli risultati a livello regionale e, talvolta, nazionale. Come la partecipazione di atleti del karate e della squadra juniores di bocce ai campionati nazionali».

Le somme sono state ripartite secondo criteri stabiliti dalla Giunta comunale, tra cui: l’attività svolta, la promozione dell’attività giovanile, il numero di atleti residenti a Borore iscritti e praticanti, le spese di gestione sostenute (affiliazione, assicurazione, trasferte, gestione impianti).

Le società beneficiarie sono l’Asd Borore 1967 (calcio) con oltre 3mila euro, la Asd Pallavolo Borore e l’Asd Bocciofila Marghine, entrambe con oltre 5mila euro, l’Asd Tennis con circa 2milaeuro, l’Asd Caccia e Pesca con 600 euro e l’Asd Yama Arashi (karatè) con oltre 2.500 euro.

«Continueremo a lavorare anche per favorire il miglioramento dell’impiantistica sportiva - sostiene il sindaco di Borore Tore Ghisu - attraverso ulteriori interventi, come il campo di calcio in erba sintetica (in via di esecuzione), i nuovi campi di bocce scoperti e l’installazione di impianti fotovoltaici in tutte le strutture sportive, con accumulatori che garantiranno un abbattimento significativo dei costi di gestione».

