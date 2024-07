Da anni versava nel più assoluto degrado, rendendo difficoltoso il transito dei turisti e dei titolari delle varie aziende agricole.

La strada della montagna, la provinciale 17, che parte dalla 131, all'altezza di Campeda, passa nelle località storiche e turistiche, quali Padrumannu, Badde Salighes, Ortachis e Pabude, Santa Maria 'e Sauccu, per proseguire poi a Bolotana e per Ottana, sarà finalmente sistemata, con un nuovo manto di asfalto e con interventi legati alla sicurezza.

«Un intervento che stiamo sollecitando da anni - dice il sindaco di Bolotana, Francesco Manconi - dopo tanto insistere, la Provincia ci ha garantito l'intervento a breve termine. Speriamo che questo avvenga prima dell'inizio vero della stagione turistica, per poter consentire a migliaia di turisti di poter percorrere questa strada in sicurezza. Un intervento che da anni aspettano in particolare i titolari delle numerose aziende agricole che sono dislocate in tutto il territorio, sulla montagna del Marghine».

La strada da anni è costellata di buche e da mille insidie.

