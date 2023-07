Per il sindaco è emergenza sanitaria. A segnalare nel tempo gli inconvenienti sono diversi cittadini, che lamentano le infiltrazioni fognarie nelle loro abitazioni, provenienti dalla rete malfunzionante e con liquami che si riversano nelle strade e negli orti e giardini.

Una situazione gravissima, che ha costretto il sindaco di Bolotana, Francesco Manconi, dopo varie segnalazioni ad Abbanoa, ad emettere un'ordinanza per sollecitare l'intervento immediato del gestore. Si tratta di perdite segnalate in varie zone dell'abitato, che stanno creando, secondo quanto recita l'ordinanza del sindaco, problemi igienici e sanitari in diverse abitazioni. «Una situazione che ha contorni drammatici - dice il sindaco Francesco Manconi - inconvenienti che abbiamo segnalato in diverse circostanze ad Abbanoa, affinché effettuasse un intervento immediato. Nulla però è stato fatto. Ho sollecitato e urlato, ma senza avere nessun riscontro. Siamo di fronte ad una vera emergenza sanitaria. C'è da chiedersi come sia possibile che una società pubblica, che gestisce le infrastrutture di così vitale importanza per la comunità, non possieda i minimi requisiti di operatività. Con questa ordinanza deve essere il Comune a risanare la situazione, ma tutte le spese vanno addebitate ad Abbanoa. Non possiamo rimanere impassibili di fronte ad una vera emergenza».

