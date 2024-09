Nel parco di Pabude, una delle più incantevoli località sulla montagna di Bolotana, domenica si svolgerà la tredicesima edizione della “Sagra della Seada”, organizzata dal Comune e dalla Consulta Giovanile.

Si tratta di Sua maestà Sa Seada, la regina del dolce sardo torna nuovamente protagonista, realizzata con la ricetta tradizionale, a base di semola, formaggio pecorino e miele, nella sagra de Sa Seada.

L’evento si svolgerà non lontano da altre località importanti sulla montagna del Marghine, tra cui Badde Salighes e Ortachis, a partire dalle dieci del mattino e per proseguire per l'intera giornata. Oltre alle degustazioni del tipico dolce, realizzato con le antiche ricette, si può trascorrere la giornata nell'immenso bosco, per consumare pasti e quanto altro. La particolarità non è solo la sagra, ma a Pabude sarà preparata la più grande Seada al mondo.

Domenica alle 10 ci sarà l'apertura degli stand espositivi dei vari produttori, dove si possono scoprire i sapori della tradizione locale. Alle 11 il convegno nel bosco, col tema "Bolotana terra di centenari: una storia, un parco, un futuro”, quindi un'opportunità per riflettere sul passato e il futuro della comunità. Alle 12.30 la premiazione del concorso regionale della Seada, curato da Laore, con la partecipazione speciale della madrina della manifestazione, la cantante e artista Maria Giovanna Cherchi. Alle 13 pranzo nel bosco, a base di prodotti tipici locali, con la degustazione della Seada, accompagnata dal miele prodotto a Bolotana.

Alle 16 esibizione itinerante del gruppo folcloristico Ortachis di Bolotana, con su Cuncordu Bolotanesi "Tottoi Zobbe-Antoni Are". Alle 17 la fase finale della giornata, musica nel bosco, con il concerto dei Pink Lake, un tributo ai Pink Floyd.

