I carabinieri della compagnia di Bitti stanno cercando di chiarire i contorni di una vicenda denunciata da una pensionata che per due notti di seguito si sarebbe ritrovata i ladri in casa.

La donna non ha subito violenze e alla fine i malviventi, in entrambe le occasioni, sarebbero andati via a mani vuote.

L’abitazione presa di mira si trova in pieno centro a pochi passi dalla parrocchia di San Giorgio.

I ladri sarebbero entrati in casa approfittando di un ponteggio.

