Barbarie a Nuoro, in località Su Berrinau, dove sei cuccioli di cane e la madre che li aveva partoriti da pochi giorni sono stati brutalmente uccisi.

Secondo una ricostruzione delle volontarie del luogo i cuccioli sarebbero stati uccisi a colpi di padella, la madre addirittura decapitata.

I corpi senza vita sono stati ritrovati dalla Polizia locale nei pressi di una discarica, vicino ad essi una padella sporca di sangue.

"Semplicemente mostruoso”, attacca l’Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente).

Le volontare nuoresi hanno sporto denuncia contro ignoti, e l’Aidaa ha messo una taglia di 7mila euro (mille per ogni cane ucciso) sulla testa dei responsabili.

Taglia che verrà pagata a chi con la sua denuncia alle autorità di polizia darà indicazioni determinanti per la individuazione e successiva condanna in via definitiva dei responsabili di questo "vero e proprio eccidio”.

"Riteniamo che la taglia sia uno strumento eccezionale,per una situazione eccezionale - si legge in una nota dell'associazione -, quello che occorre piu di tutto è però un salto culturale nel rispetto degli animali e nella denuncia dei responsabili di queste atrocità in modo che siano adeguatamente puniti".

