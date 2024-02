Nella Sardegna centrale la campagna di desertificazione dei servizi prosegue inesorabile e senza sosta.

Da domani, primo marzo, Gavoi dopo 35 anni perderà lo sportello dell'Inps e per ogni pratica ci si dovrà rivolgere alla sede di Nuoro.

La comunicazione, senza alcun preavviso, è arrivata al sindaco Salvatore Lai con una mail dell'istituto pensionistico.

Amareggiato il primo cittadino che annuncia battaglia: «Avevamo concordato un incontro a Gavoi con il Direttore provinciale Inps per rilanciare il tunto di erogazione servizi , arriva invece una PEC del direttore regionale ad annunciarmi la chiusura della sede Inps della Barbagia! Con un semplice atto burocratico privo di rispetto e attenzione alle persone, si pone fine a un servizio molto importante per la nostra gente, soprattutto quella anziana che non sa di web. Ma noi non ci stiamo e ci predisponiamo a una forte risposta».

