Niente internet, né possibilità di fare una banale telefonata per la maggior parte degli abitanti della Barbagia-Mandrolisai. Da ieri sera intorno alle 20, probabilmente a causa di un guasto generalizzato che riguarda l’intera area, gli utenti di vari gestori telefonici sono totalmente isolati. In molti casi, i danni si sono estesi alle sole reti adsl e fibra, in altri riguardano la rete mobile, sia quella dati che quella telefonica.

Ma l’assenza di internet a Desulo, Aritzo, Gadoni, Sorgono, Tiana, Teti, Atzara (questi alcuni dei paesi interessati) è grave soprattutto per lo stop ai servizi. Infatti, non solo le aziende sono impossibilitate a lavorare, ma anche le poste e la banca, e così gli uffici comunali, non possono essere operativi perché internet non funziona.

Dalle prime ricostruzioni risulta che nei giorni scorsi siano stati fatti lavori alla rete telefonica e internet, dei quali, tuttavia, la popolazione, almeno in via ufficiale, non era stata avvisata.

© Riproduzione riservata