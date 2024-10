Una riduzione drastica degli incidenti stradali in città con un meno 22 percento e zero vittime.

Sono i dati forniti dalla Polizia Locale di Nuoro risultato della lotta agli incidenti stradali, con una riduzione del 22% dei sinistri nel 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (142 i sinistri rilevati ad oggi dalla polizia locale rispetto ai 181 dello stesso periodo nel 2023), e soprattutto senza vittime ed un basso grado di lesività ( soli 7 feriti nell'ultimo trimestre con una media di 5 giorni di prognosi) una tendenza che si discosta nettamente dal quadro regionale, dove si è registrato un aumento degli incidenti e delle vittime della strada.

Il Comandante della Polizia Locale di Nuoro, Massimiliano Zurru, in carica da circa diciassette mesi, ha concentrato sin dall'inizio il proprio impegno sul miglioramento della sicurezza stradale nel centro abitato, dove solo nel primo semestre del 2023 si erano verificati quattro decessi, tre dei quali avevano coinvolto pedoni. «Siamo consapevoli che ogni incidente rappresenta non solo una tragedia umana, ma anche un costo sociale significativo per l’intera comunità. Il nostro obiettivo 1”- sottolinea Zurru - è chiaro: arginare questo fenomeno attraverso misure concrete e mirate».

«Tra le azioni intraprese – prosegue – il miglioramento della segnaletica stradale, fondamentale per una guida più sicura e per ridurre le criticità nelle zone maggiormente trafficate. Pronto intervento per la riduzione del rischio stradale e attivazione dell'applicazione Nuoro cittadinanza attiva. Potenziamento delle attività di controllo attraverso pattuglie dotate di sistemi avanzati come il targa system per verificare revisioni e assicurazioni, e autovelox per il controllo della velocità. Installazione di quattro Box Velox in arterie particolarmente trafficate della città (Segni, Repubblica, Sardegna e Funtana Buddia), mirati a scoraggiare comportamenti pericolosi alla guida. Servizi intensificati per il controllo delle cinture di sicurezza e dell'uso dei telefoni cellulari alla guida, due fattori spesso determinanti nei sinistri. Presidio delle scuole grazie alla collaborazione con gli ausiliari volontari del traffico, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli studenti e degli utenti della strada in prossimità degli istituti scolastici».

Questi sforzi, a dirlo sono i numeri, hanno portato a risultati concreti, con una drastica riduzione degli incidenti e l'azzeramento delle vittime.

«Il 2024 rappresenta una svolta positiva per la nostra città - aggiunge Zurru - un chiaro segnale che la prevenzione e il controllo funzionano. Questo risultato è particolarmente significativo considerando che, a livello regionale, i dati sugli incidenti stradali e sulle vittime mostrano un trend opposto, con un aumento preoccupante di sinistri e perdite umane. Nuoro, invece, si distingue per una strategia efficace basata su prevenzione, sensibilizzazione e controlli rigorosi. La Polizia Locale di Nuoro continuerà su questa strada, intensificando ulteriormente le attività di controllo e di prevenzione, con l’obiettivo di consolidare questi risultati nel tempo e garantire una città sempre più sicura per tutti».

