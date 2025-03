Grave incidente stradale poco dopo la mezzanotte all'ingresso di Orani. Un'auto, per cause in corso di accertamento, ha sbandato ed è andata a sbattere in maniera violenta contro un albero.

All'interno della vettura presente solo il conducente, apparso da subito in gravi condizioni. I vigili del fuoco di Nuoro, intervenuti sul posto, hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre l'automobilista dalle lamiere: si è reso necessario l'utilizzo delle cesoie idrauliche, per poter accedere all'interno e portarlo fuori dalla vettura.

Vigili del fuoco sul luogo dell'incidente a Orani (foto Vvff)

Il ferito è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza del 118. Sul posto presenti anche i carabinieri di Ottana. L’auto è distrutta.

