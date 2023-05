Incidente stamattina alle porte di Nuoro.

Una donna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Fiat Panda ribaltandosi in prossimità del cavalcavia che conduce alla 131 Dcn.

La squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro ha liberato la conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo, per poi affidarla alle cure del personale sanitario del 118.

Portata all’Ospedale San Francesco di Nuoro, è in codice rosso.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata