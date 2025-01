L’auto bruciata nella notte tra mercoledì e giovedì sulla statale 389 potrebbe essere la chiave per risolvere il misterioso tentativo di furto alla sede di Acqua e Sapone a Prato Sardo.

La Fiat Panda, completamente avvolta dalle fiamme, era stata ritrovata intorno alle 23 di mercoledì lungo la statale 389, poco dopo lo svincolo per Orani.

I vigili del fuoco di Nuoro sono intervenuti tempestivamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, ma l’incendio solleva dubbi su un possibile collegamento con il crimine avvenuto poco prima a Nuoro. L’auto, rubata a La Maddalena, potrebbe essere come detto quella utilizzata poco prima dai malviventi per tentare un colpo presso il grande magazzino Acqua e Sapone, a Prato Sardo.

L’assalto particolarmente audace perché avvenuto intorno alle 22.30, quando nel centro commerciale erano ancora presenti numerosi clienti nei ristoranti e al cinema Multiplex.

I banditi avrebbero usato l’auto come ariete per sfondare le porte del negozio, forse puntavano agli incassi della giornata o alla cassaforte , ma il colpo è fallito, e i malviventi sono riusciti a fuggire. La coincidenza tra l’incendio dell’auto e il tentativo di furto è troppo evidente per non destare sospetti.

L’auto rubata a La Maddalena, infatti, potrebbe essere stata utilizzata per l’assalto a Prato Sardo, e successivamente incendiata per distruggere qualsiasi prova. Si valutano le telecamere della zona. Le indagini avviate dai carabinieri sono ancora in corso e gli inquirenti stanno cercando di fare luce sui dettagli dell’accaduto.

© Riproduzione riservata