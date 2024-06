«Per le energie rinnovabili in Sardegna servono analisi, condivisione e rispetto per i territori»: è questa la posizione del Consiglio Comunale di Atzara che, intervenendo nel dibattito su transizione energetica e speculazioni ambientali, ha approvato una delibera sui parchi eolici e fotovoltaici nell'isola volta a tutelare ambiente e cittadini.

Un documento che esprime la più ferma opposizione all'incontrollata installazione di infrastrutture eoliche e fotovoltaiche e solidarietà e vicinanza a tutte le popolazioni in lotta contro la costruzione selvaggia di questi impianti e propone diverse azioni per promuovere uno sviluppo rispettoso dei territori in linea con le aspirazioni di chi li abita.

«Siamo consapevoli - dice il sindaco Alessandro Corona - che bisogna dare un contributo importante per tutelare l'ambiente anche attraverso progetti che sappiano valorizzare le energie rinnovabili, ma siamo oltremodo convinti che la tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle specificità dei territori non possa e non debba essere messa in pericolo dalle speculazioni energetiche e da progetti che, probabilmente, porteranno benefici esclusivamente agli speculatori, una sorta di "A bois lassan sa palla issos regollin su ranu"».

© Riproduzione riservata