Operazione dei carabinieri e della polizia all’alba a Siniscola, con decine di uomini in campo con anche l’ausilio di un elicottero e di unità cinofile.

Le forze dell'ordine hanno anche effettuato alcuni arresti.

L'operazione è da ricondurre alla lunga scia di attentati che ha sconvolto il paese nel 2024 e nella prima parte dell'anno in corso. In tredici mesi oltre 45 episodi.

Maggiori particolari in una conferenza stampa convocata per le 11 in prefettura a Nuoro.

- IN AGGIORNAMENTO –

