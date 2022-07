In estate ci sarà “una riduzione delle attività” al San Francesco di Nuoro “per smaltire le ferie del personale”, ma “nessun reparto verrà chiuso”, i pazienti “verranno presi in carico" e “l’assistenza garantita in loco o in altre strutture della rete regionale”.

Lo afferma il direttore generale della Asl di Nuoro Paolo Cannas, che ha convocato una conferenza stampa per rispondere alle voci di imminenti chiusure del Pronto Soccorso e altri reparti dell’ospedale del capoluogo barbaricino.

Ieri alcune associazioni hanno presentato un esposto in Procura per denunciare “il disastro della sanità nuorese”.

“Non possiamo impedire il riposo ai dipendenti che hanno diritto alle ferie e al recupero psicofisico”, afferma Cannas, chiarendo che “ad ogni paziente che verrà qui verranno garantite le cure, a Nuoro o in altre strutture della rete regionale”. Ciò vuol dire che i pazienti “potranno essere ricoverati in altre strutture, ma non è mai successo che quest’azienda non abbia garantito le cure a qualcuno”, sottolinea per rispondere all'esposto.

Il manager poi fa il punto della strategia messa in campo per fare fronte alla carenza di medici. “A giorni ratificheremo un protocollo regionale affinché ogni ospedale sardo possa venire in soccorso a un altro che va in difficoltà - spiega -. Con le risorse aggiuntive regionali stiamo incentivando i turni notturni e le prestazioni aggiuntive dei medici disponibili e a Nuoro stanno partendo i bandi per i primariati che mancano. Infine stiamo mettendo a punto un progetto sperimentale con la creazione di 3 dipartimenti: area chirurgica, area medica e area critica”.

Cannas infine annuncia qualche novità: “A settembre nella nuova struttura di via Demurtas verranno trasferiti gli ambulatori ex Inam e presi in carico i pazienti cronici per sgravare il San Francesco. In autunno la situazione sarà diversa, il personale sarà rigenerato dalle ferie e contiamo di riuscire ad avere una parte delle professionalità che mancano nei vari reparti grazie ai concorsi dell'Ares”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata