Ancora allarme roghi nel Nuorese. Le squadre del Corpo forestale in azione in queste ore con uomini via terra e anche con tre elicotteri provenienti dalle basi di Farcana, Anela e Fenosu per domare un incendio divampato nei campi in zona Riu Funtana Gasones.

E’ dunque ancora emergenza dopo gli episodi incendiari dei giorni scorsi, con il sindaco Andrea Soddu che ha puntato il dito contro “irresponsabili” e “delinquenti ignobili” che devastano il territorio, invitando al contempo i cittadini a prestare attenzione e a fare la propria parte per contenere i rischi di innesco.

