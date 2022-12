«È giunta notizia che il turno di Guardia medica ad Aritzo sia stato coperto da un infermiere, a seguito della carenza di medici».

Lo denuncia su Facebook il consigliere regionale sassarese Gianfranco Ganau, ex sindaco di Sassari e medico cardiologo.

«Ci chiediamo – prosegue Ganau – chi ha autorizzato tale azione e se sia stata correttamente informata la popolazione, visto che l'infermiere non può fare diagnosi né prescrivere terapia. Pare tra l'altro - continua il consigliere regionale - che la retribuzione oraria riconosciutagli sia di gran lunga superiore a quella riconosciuta ai medici. Forse se si adeguassero le tariffe ci sarebbe una maggiore disponibilità di sanitari per coprire i turni. La verità è che non c'è nessun governo nella sanità regionale e che la pseudo-riforma del centro destra ha creato solo un'instabilità del sistema con azioni di progressiva dequalificazione dei servizi (vedi medici a gettone nei pronto soccorso).

Presenteremo - conclude Ganau - un'interrogazione all'assessore alla Sanità per individuare le responsabilità di quanto denunciato».

