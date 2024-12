Domani mattina (sabato 7 dicembre) a Oliena Il convegno “Le Fiamme Gialle e lo spigolo Nord Ovest”, che si inquadra nelle iniziative promosse dal Comando Provinciale della guardia di Finanza di Nuoro per celebrare il 250° anniversario di fondazione del Corpo. Verranno ripercorse le tappe più importanti dell’attività alpinistica svolta dalla Guardia di Finanza in Sardegna dai primi anni ’70 sino ad arrivare ai giorni nostri con l’istituzione della Stazione Soccorso Alpino a Nuoro. Verrà anche illustrata, tra le altre, una recente attività posta in essere dalla stessa Stazione del capoluogo barbaricino che ha riguardato la messa in sicurezza di una delle vie di arrampicata più celebri dell’Isola, la “Legione Reale Truppe Leggere” conosciuta anche come “Spigolo Nord Ovest” del Cusidore. Parteciperanno anche, alcuni dei militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che negli anni '70 hanno aperto questa via, contribuendo in maniera significativa a dare uno slancio e alla diffusione dell’arrampicata sportiva nel territorio sardo. Inizio previsto alle 11.00 presso Biblioteca Comunale in corso Vittorio Emanuele.

