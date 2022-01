Ottocento bambini sono rimasti senza pediatra a Nuoro e i genitori subiscono pesanti disagi, sia sul fronte del diritto alle cure che sulle certificazioni per poter frequentare le scuole.

Una delegazione di mamme ha protestato questa mattina davanti alla direzione della Assl, in via Demurtas, per rivendicare l'assegnazione del terzo pediatra della città nella sede vacante da oltre un mese, dopo il mancato rinnovo del contratto all'ultima professionista che ha coperto l'incarico. "Dal 30 novembre, giorno in cui è scaduto il contratto con la nostra pediatra, siamo senza un medico che si prenda cura dei nostri bambini - spiega la portavoce della protesta - Oltre all'intervento del medico per tutelare la salute dei piccoli, abbiamo bisogno continuamente di certificati per il rientro a scuola dopo tre giorni di assenza per malattia. Chi può va a pagamento ma non è possibile continuare in questa situazione".

A Nuoro, attualmente, ci sono solo due pediatri che hanno però già raggiunto il numero massimo di pazienti: così, se le mamme dei bambini scoperti dal servizio dovessero sceglierne uno nuovo dovrebbero rivolgersi a professionisti dei paesi vicini.

"È una cosa impraticabile - chiarisce la portavoce - Chiediamo con urgenza alla Assl e all'assessorato regionale alla Sanità di procedere in tempi rapidi al bando che porti a Nuoro almeno un altro pediatra, in modo da occupare definitivamente la sede vacante e garantire la continuità assistenziale ai nostri piccoli".

Le lettere via pec con la richiesta sono già state inviate a tutte le istituzioni coinvolte ma finora, denunciano le mamme, "sono rimaste senza risposta".

