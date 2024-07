Riprenderanno nei prossimi giorni a Macomer i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport di Sertinu, una delle più importanti strutture della Sardegna centrale. Iniziati nel 2021, erano fermi ormai da tempo, bloccati per un impedimento burocratico legati all'impresa, che il Comune ha finalmente risolto.

Il Palazzetto dello Sport diventerà una struttura di eccellenza a livello regionale e nazionale. I lavori sono iniziati tre anni fa, col rifacimento del tetto, grazie ad un finanziamento (prestito ottenuto dal Credito Sportivo) per complessivi 280mila euro. Si procederà ora con la realizzazione di un nuovo manto di gioco, in parquet flottante, che qualificherà ulteriormente la struttura, per sfruttare al meglio la posizione geografica baricentrica di Macomer e per poter accogliere importanti eventi sportivi a livello regionale e nazionale, oltre dare la possibilità a varie associazioni sportive e centinaia di ragazzi di avere a disposizione quello che è stato progettato per diventare un tempio dello sport, in particolare per il basket e il volley.

Sarà quindi ampliato l'ingresso principale, con l'installazione di un ascensore, per poter portare i disabili nelle tribune. I lavori saranno portati a termine, salvo ulteriori imprevisti, il prossimo autunno.

© Riproduzione riservata