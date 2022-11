Ha preso il via la XXIV rassegna regionale di S'Antunna, assieme alla prima mostra micologica regionale. Si tratta di una manifestazione inserita nel circuito regionale dei grandi eventi.

Con l’inaugurazione della vetrina al Maart Intermodale, dove c'è l'annuncio della manifestazione, con i 10 scatti realizzati dal micologo Franco Sotgiu e dal naturalista Daniele Fois tra le due stazioni ferroviarie, considerata la porta del Marghine, di fatto la grande kermesse è già in atto e avrà il culmine il prossimo fine settimana, con incontri dibattiti, attività culturali, natura, tradizione, enogastronomia, intrattenimenti e spettacoli, ma soprattutto escursioni, visite guidate ed esposizioni.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco, dalla cooperativa Esedra, dall'associazione Maart Intermodale e con la partecipazione dell'amministrazione comunale.

Inizia quindi una settimana intensa colma di iniziative e preparativi. "La rassegna è inserita a pieno titolo nel circuito regionale dei grandi eventi - dice Gianfranco Congiu, assessore alla Cultura - un riconoscimento per chi ci ha sempre creduto e per chi ha investito, come l'amministrazione comunale, in un evento unico nel suo genere in Sardegna. Le ricadute, tra l'altro, sono rilevanti e positive per l'economia e soprattutto per la cultura del territorio, legatissimo a questa particolarità".

I vari aspetti e l'immagine sono curati dall'associazione Maart Intermodale. "Sicuramente è un grande evento, non solo per il territorio, ma per l'intera Isola - aggiunge il rappresentante, Marco Benevole -, e avrà sicuramente riflessi positivi nell'economia e nel turismo".

Le manifestazioni si svolgeranno il prossimo fine settimana nel centro culturale Casa Attene, nel cuore del centro storico.

