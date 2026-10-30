soccorsi in azione
30 ottobre 2026 alle 09:38
Nuoro, pedone travolto sulle strisce pedonaliL’investimento in via Trieste, nei pressi dell’asilo
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Paura in via Trieste, a Nuoro, nei pressi dell’asilo, dove un uomo è stato investito da una Fiat Panda mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.
Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al pedone che era vigile.
Al momento le condizioni dell’uomo non sembrano gravi. Disagi e lunghe file in viale Trieste.
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