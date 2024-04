Per il giorno dei funerali di Patrick Zola e Ythan Romano a Nuoro sarà proclamato il lutto cittadino. La data sarà fissata solo dopo che saranno eseguite le autopsie sui corpi dei due ragazzi, di 14 e 15 anni, uccisi ieri sera dal crollo del solaio e dei muri di un vecchio casolare, in via Dessanay. Sul Municipio sventola la bandiera a mezz’asta. Un segno di partecipazione alla tragedia delle due famiglie che ha sconvolto l’intera città.

Stamattina una moltitudine di ragazzi con i loro genitori si è riunita nella chiesa di san Domenico Savio per un incontro di preghiera guidato dal parroco don Stefano Paba e dalle suore salesiane che ben conoscevano i due ragazzi travolti dal crollo.

«Preghiamo il Padre per averci donato la presenza e l’amicizia di Patrick e Ythan. Vogliamo pregare per loro perché siano accolti nel Paradiso e per le loro famiglie perché ricevano dal Signore consolazione e pace», ha detto il sacerdote. I funerali saranno presieduti dal vescovo di Nuoro e Lanusei Antonello Mura.

© Riproduzione riservata