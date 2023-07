Grave incidente stradale sulla statale 388, all’altezza di Neoneli.

Poche le informazioni a disposizione al momento. Per cause ancora da accertare, un’auto è finita fuori strada. Nello schianto è morta una persona. Non dovrebbe essere coinvolto nessun altro mezzo.

Sul posto elisoccorso, carabinieri e vigili del fuoco.

(I DETTAGLI DELL’INCIDENTE)

