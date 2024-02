La nebbia fitta che ha avvolto stamattina l'aeroporto di Elmas ha causato il dirottamento di cinque aerei da Cagliari ad Alghero.

Si tratta di due voli Ita Airways da Roma-Fiumicino con arrivo previsto nel capoluogo alle 8.05 e alle 9.35, di un volo da Milano-Linate, sempre di Ita, che sarebbe dovuto atterrare alle 8.25 e di due voli Ryanair. Uno da Pisa con arrivo a Elmas alle 8.55, l’altro da Bergamo con atterraggio previsto alle 10.05. Ritardi a cascata nei collegamenti successivi.

Per la maggior parte dei passeggeri sbarcati nello scalo di Alghero sono stati messi a disposizione dei bus per raggiungere Cagliari, con l’eccezione dei viaggiatori del secondo volo da Roma (quello delle 9.35) e di quelli in arrivo da Bergamo: raggiungeranno l’aeroporto di Elmas a bordo di aerei.

