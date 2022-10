Cgil, Cisl e Uil territoriali hanno inviato una richiesta di incontro al Prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao per affrontare il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Siamo purtroppo davanti a una vera e propria emergenza, con un incremento di incidenti mortali e infortuni che non risparmia la Sardegna e il territorio di Cagliari”, hanno scritto i segretari Simona Fanzecco (Cgil), Mimmo Contu (Cisl) e Andrea Lai (Uil) sottolineando la necessità di una svolta decisiva che veda coinvolti tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di sicurezza e salute nel lavoro. In questo quadro si inserisce il coinvolgimento del prefetto, al quale i sindacati chiedono un incontro per condividere le proposte elaborate e le iniziative di mobilitazione e sensibilizzazione avviate unitariamente.



Il 18 ottobre si svolgerà una riunione, in videoconferenza, di tutti gli i Rlst (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale) di Cgil, Cisl e Uil della Sardegna: fra le priorità, oltre al rafforzamento del sistema di formazione e prevenzione e degli investimenti pubblici e privati, il potenziamento dei sistemi di controllo e ispezione e, in generale, un maggiore coinvolgimento di istituzioni e imprese nella costruzione di una cultura della sicurezza che potrebbe trovare uno spazio congruo anche nei programmi scolastici.

La richiesta dei sindacati si inquadra nella campagna di sensibilizzazione avviata dai sindacati nazionali che culminerà con una manifestazione prevista per il 22 ottobre a Roma.

(Unioneonline/EC)

© Riproduzione riservata