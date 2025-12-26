È ancora allerta meteo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emanato un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali, valido dalle 14 di oggi, 26 dicembre, fino alle 14.59 di domani, 27 dicembre.

Secondo quanto comunicato dal Centro Funzionale Decentrato, l’allerta per rischio idrogeologico interessa in particolare le aree di Iglesiente e Campidano, mentre il rischio legato ai temporali riguarda le zone di Flumendosa Flumineddu e Gallura, dove sono attese precipitazioni anche intense e localizzate.

La situazione viene monitorata costantemente, ma la Protezione civile invita cittadini e amministrazioni alla massima attenzione, soprattutto nelle aree più esposte a fenomeni di allagamento e criticità sul reticolo idrografico minore.

Le piogge potrebbero causare disagi alla viabilità, innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua e difficoltà nelle zone depresse.

Tra le raccomandazioni principali vi è l’invito a evitare seminterrati o al piano terra in caso di precipitazioni intense e non attraversare torrenti in piena, sottopassi o aree prossime ad argini e ponti, sia a piedi che con i veicoli.

