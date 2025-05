Era alla guida di una Peugeot 206 dopo aver assunto droga: la scoperta dei carabinieri durante un controllo in via Carlo Felice a Sanluri. L’uomo, un trentenne del posto, è stato incastrato dal test salivare cui l’hanno sottoposto i militari.

La perquisizione del veicolo, effettuata per verificare se nell’auto fosse nascosta altra sostanza stupefacente, ha permesso di recuperare due specchietti retrovisori visibilmente smontati da una macchina. Sono bastati un paio di accertamenti per ricollegarli a quelli sottratti nella notte tra l’1 e il 2 marzo da una Toyota Aygo regolarmente parcheggiata in paese, furto denunciato dalla proprietaria.

L’uomo ha poi rivolto frasi oltraggiose nei confronti dei carabinieri, aggravando così la propria posizione. Nei suoi confronti è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione, guida sotto l’effetto di stupefacenti e oltraggio a pubblico ufficiale.

La patente è stata ritirata, l’autovettura sottoposta a sequestro così come gli specchietti che verranno restituiti alla legittima proprietaria.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata