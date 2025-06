Non c'è pace oggi in Sardegna per quanto riguarda gli incendi. Dopo quello di Bonorva, in località Madruncula, con circa 50 ettari andati a fuoco e le operazioni di spegnimento ancora in corso, è scoppiato un altro rogo a Furtei in località S'Acqua Salsa. Anche in questo caso sono ingenti i danni, in una zona di campagna.

A intervenire il personale del Gauf di Cagliari: a fuoco sono andati dei campi coltivati e un canneto. Ben tre gli elicotteri regionali, provenienti dalle basi di Villasalto, Pula e Lanusei, più uno dell'Aeronautica militare: uno di questi ha gettato dell'acqua sopra un'azienda agricola, per evitare che prendesse fuoco.

Si è reso necessario anche il salvataggio di un gregge di pecore, con il pastore che ha ricevuto la chiamata di avviso. Hanno contribuito alle operazioni di spegnimento i volontari di Serramanna e di Monastir, due squadre di volontari di Assemini, i barracelli di Sanluri.

Il Corpo forestale segnala come, nella giornata di oggi, sono venti in tutto gli incendi in Sardegna.

