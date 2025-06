Domenica di super-lavoro per le squadre anti-incendio in Sardegna.

Dopo il vasto rogo divampato a Barumini, anche nella zona di Segariu si è sviluppato un violento fronte del fuoco, che ha interessato una zona di coltivazioni e boschi, in parte collinare.

In azione, oltre alle squadre a terra, anche gli elicotteri dal cielo per domare le fiamme, che hanno mandato in fumo anche numerose balle di fieno raccolte dagli agricoltori.

- IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata