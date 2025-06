Ha provato a rubare dei profumi, ma il suo tentativo di furto è andato male e si è trasformato in un arresto con l'accusa di rapina impropria, vista la sua reazione. È avvenuto nelle scorse ore in un centro commerciale a Samassi, con l'intervento dei carabinieri della stazione di Serramanna assieme a quelli di Villasor e Furtei.

L'arrestato è un ventitreenne senegalese, disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. Dopo aver rubato dei profumi all'interno di un negozio, aveva cercato di scappare. Durante la fuga, ha aggredito un cliente – un sessantenne di Samassi – che aveva cercato di fermarlo. Quest'ultimo non ha riportato ferite.

L'intervento dei carabinieri ha fatto sì che il ventitreenne venisse individuato in breve tempo, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Aveva provato a disfarsi della refurtiva, nascondendola tra i cespugli. Una volta bloccato, la successiva perquisizione ha permesso di scoprire il possesso di un grammo di marijuana, detenuto per uso personale. Motivo per cui è stato segnalato.

I militari hanno recuperato la refurtiva e l'hanno restituita alla titolare dell'esercizio commerciale. Per l'arrestato, trasferimento in Tribunale a Cagliari per il rito direttissimo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata