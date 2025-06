. Creare un forte momento di condivisione e di sensibilizzazione per sottolineare l’importanza della promozione della salute e della prevenzione per una diagnosi precoce. Con questi obiettivi l’associazione ‘Insieme si può’ ha organizzato per sabato 14 giugno la camminata ‘Insieme si vince’ vuole essere un’occasione di sensibilizzazione sul tumore ovarico. L’appuntamento sarà alle 18.45 in piazza Marconi e alle 19.15 la camminata ludico-motoria e solidale di 4 chilometri per il rientro nella stessa piazza dove ci sarà un momento conviviale. Alle 21.30 il via al concerto 'Il clan dei Mercanti e Servi' con la cover band dei Nomadi. Alle 23 ci sarà l'estrazione dei numeri di una sottoscrizione a premi.

In piazza ci sarà il punto ristoro curato da Rewind Carnival Group, gli stand dei truccabimbi con Marta Siddi, quello espositivo dell’associazione ‘Insieme si può’ e quello del fan club Nomadi.

La presidente dell’associazione Giusy Atzori dimostra grande coraggio e capacità di condivisione, da anni combatte contro il tumore ovarico e da tempo è impegnata in una forte campagna di sensibilizzazione e di prevenzione: ‘Voglio dare voce – racconta - a tutte le donne che oggi combattono e a coloro che hanno combattuto contro un nemico silente.. È la seconda volta che si realizza una camminata sul tumore ovarico e tutti le partecipanti avranno il colore Tiffany. Una parte dei fondi raccolti saranno destinati alla fondazione Umberto Veronesi per la ricerca sul tumore e una parte all’associazione ‘Insieme si può’ per sostenere nuovi eventi di sensibilizzazione. Questo tumore è molto difficile da diagnostica in fase precoce e per questo motivo è importante sottoporci a regolari programmi per salvaguardare la nostra salute. I sintomi di questa neoplasia non sono facilmente riconoscibili e sono simili ad altre patologie’

