Si è concluso oggi il Festival “Strade dello Zafferano di Sardegna DOP 2024”, la rassegna che per tre settimane ha portato in scena l’eccellenza dello zafferano nei comuni di San Gavino Monreale, Villanovafranca e Turri, concludendosi proprio in quest’ultimo paese con due intense giornate di festa.

«Siamo estremamente soddisfatti della buona riuscita del Festival che ha trasformato Turri in un vivace centro di cultura, tradizioni e sapori», ha affermato il Sindaco di Turri Martino Picchedda. «La risposta del pubblico ha dimostrato come rassegne di questa portata possano non solo celebrare le eccellenze del nostro territorio, ma anche rafforzare il senso di comunità e appartenenza. Ringraziamo tutti i volontari, le associazioni e i produttori che, con il loro impegno, hanno reso possibile il successo della manifestazione. Questo festival rappresenta per noi non solo un momento di festa, ma un’occasione per valorizzare l'identità del nostro paese e delle sue tradizioni».

Nella giornata di sabato, l’allestimento degli stand enogastronomici e artigianali in Piazza Martiri. Poi il concorso di pittura estemporanea, il laboratorio del gusto e la musica itinerante e il raduno di fisarmonicisti nelle vie del centro storico, che si sono animate grazie alle performance musicali itineranti di Marco, Tea e Bianchina, accompagnati dal fisarmonicista Walter Atzori. La giornata si è conclusa con il raduno dei fisarmonicisti in onore di Nino e Onofrio Casu, che ha visto musicisti riunirsi da tutta l’isola.

Oggi, il culmine della manifestazione. Oltre agli stand e la mostra mercato, una divertente caccia al tesoro peri più piccoli in cui lo zafferano era il protagonista. Poi l’accampamento medievale e gli spettacoli storici, una gara di abilità nella mondatura del fiore di zafferano, la gara gastronomica “Il Dessert allo Zafferano” e tanta musica e cultura.

Il Festival Strade dello Zafferano di Sardegna DOP ha il sostegno della Fondazione di Sardegna, dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna e il coordinamento dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

