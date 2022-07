Le fiamme sospinte da un forte vento si sono sviluppate ai piedi dell’altopiano della Giara nel versante di Setzu.

Le operazioni di spegnimento coordinate dagli uomini del Corpo forestale non si sono ancora concluse. Oltre alle squadre a terra, stanno operando ininterrottamente da svariate ore tre elicotteri, di cui un Super Puma, e un Canadair. L’incendio non è ancora spento, ma al momento è sotto controllo.

La devastazione a Setzu (L'Unione Sarda - Deidda)

Si sono vissute ore drammatiche per la paura che le fiamme si spostassero verso l’altopiano, un’area di grande pregio naturalistico famosa per la presenza dei cavallini selvatici. È proprio qui che il direttore delle operazioni di spegnimento ha indirizzato il maggior numero di lanci per evitare il peggio.

L’incendio sarebbe partito da più punti e avrebbero trovato svariati inneschi.

Anche il versante di Tuili è stato interessato dall’incendio. I vasconi per l’approvvigionamento dei mezzi aerei hanno esaurito l’acqua e se non verrà installato un vascone mobile si rischia che i tempi di ogni lancio si dilatino a dismisura.

