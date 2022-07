Un’altra giornata di fuoco in Sardegna, con le squadre antincendio regionale impegnate a domare i roghi. Da Sanluri a Berchidda, passando per Setzu, una lotta contro le fiamme che non danno tregua.

Nelle campagne di Berchidda l'allarme è scattato in località Su Muru Fossu poco prima delle 14, in una zona ricca di vegetazione dove le fiamme hanno lambito i terreni e anche alcune attività commerciali presenti nell’area. Il coordinamento è stato curato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Berchidda e Oschiri oltre al GAUF (Gruppo analisi Uso Fuoco) dell’Ispettorato di Tempio, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA del Limbara, Alà dei Sardi e Anela.

Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Oschiri e Berchidda, i barracelli di Berchidda, i volontari di Olbia e i Vigili del Fuoco di Olbia.

L'incendio a Berchidda (foto Vigili del fuoco)

Nelle campagne di Setzu, località Baccu Lioni, oltre a numerose squadre a terra, in azione anche due elicotteri e un Canadair, per evitare che le fiamme arrivassero all’altopiano della Giara. In azione anche volontari, le operazioni sono state coordinate dal Corpo Forestale di Barumini.

Un incendio è scoppiato anche nelle campagne di Sanluri.

Il rogo a Sanluri (foto Deidda)

In totale gli incendi oggi sul territorio sono regionale sono stati 24, altre emergenze, oltre a quelle di Berchidda e Setzu, con intervento anche dei mezzi aerei del Corpo forestale, sono state quelle nell’area tra Soleminis e Settimo San Pietro, nelle località Su Niau e Riu funtana baxiu, dove lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Dolianova, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto e il GAUF (Gruppo analisi Uso Fuoco) dell’Ispettorato di Cagliari. Presenti inoltre le squadre dei volontari di Sinnai e Sant’Andrea Frius.

Le fiamme hanno percorso una superficie di 5 ettari di incolto.

A Nurri, in località Fundalis, le operazioni sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, con l’elicottero proveniente dalla base del CFVA di San Cosimo.

Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Villanovatulo, Volontari di Isili e la squadra comunale di Isili.

L’incendio ha percorso una superficie di circa sette ettari di pascolo nudo.

Ad Abbasanta, a Bidile Manunza, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ghilarza, con l'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu e il GAUF di Oristano.

Sul luogo sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Seneghe, Paulilatino, Nughedu San Nicolò e Abbasanta oltre ai barracelli di Norbello e volontari del luogo.

A Silius, in località Su Sirboni, hanno operato il personale della Stazione del Corpo Forestale di San Nicolò Gerrei, con l’elicottero biturbina proveniente dalla base del CFVA di Fenosu.

Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas di Escalaplano, Villasalto e Armungia e i volontari di Goni.

