Le celebri fate Winx, icone della televisione, atterrano in Sardegna tra nuraghi e spiagge, portando con sé il fascino dell'Isola nel mondo.

Stella, Flora e Musa sono le protagoniste del quarto episodio della mini serie “Winx Club - La Magia dell’Italia”, sponsorizzato dal Ministero degli Affari Esteri e ambientato in Sardegna. Su Nuraxi di Barumini, patrimonio Unesco, è diventato il palcoscenico delle loro avventure alla ricerca della preziosissima gemma magica. Dopo il ritrovamento, le tre fatine volano sopra la spettacolare spiaggia de La Pelosa,a Stintino, per poi raggiungere le altre Winx per una nuova tappa in giro per l’Italia.

Gli otto episodi della mini serie sono distribuiti in tutto il mondo attraverso ambasciate, consolati e Istituti Italiani di Cultura, e sono un viaggio alla scoperta dell'Italia. L’obbiettivo del progetto, con episodi doppiati in nove lingue diverse, è quello di promuovere le bellezze italiane facendo sognare il giovane pubblico e incantando i più grandi, e magari ispirando viaggi futuri.

