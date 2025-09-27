Gonnosfanadiga, perde il controllo della bici e si schianta contro il guardrail: 52enne elitrasportato al BrotzuL’incidente lungo la provinciale 67, in località Terra Maistus. Dopo l’impatto il ciclista è caduto in un dirupo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente stradale questa mattina, intorno alle 11.10, lungo la provinciale 67 a Gonnosfanadiga, in località Terra Maistus. Un ciclista di 52 anni, residente a Padova, ha perso il controllo della propria bici ed è finito contro il guardrail, precipitando poi nel dirupo a bordo strada.
Sul posto è intervenuto il personale del 118: l’uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.
I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Villacidro hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.
(Unioneonline/v.f.)