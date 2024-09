Attentato nella notte contro un’azienda che deve realizzare un grande impianto fotovoltaico a Tuili.

Ignoti durante la notte, in località “Garganu” intorno alle 4, hanno appiccato le fiamme in un deposito all’aperto dove erano stati accatastati circa 2000 pannelli destinati all’impianto agrivoltaico della società Green and Blue di “Serra Tuili”.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ales con i colleghi arrivati da Cagliari: i danni, secondo una prima stima, sono molto ingenti. Sarebbe stata distrutta l’intera fornitura di pannelli.

Sull’episodio indagano i carabinieri.

